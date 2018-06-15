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В Воронеже 2-летний мальчик выпал из окна на москитной сетке
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В Воронеже 2-летний мальчик выпал из окна на москитной сетке 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Ребёнок приземлился в клумбу, что спасло его от серьёзных травм. В Воронеже на улице Артамонова 2-летний малыш выпал из окна второго этажа. ЧП случилось днём в четверг, 14 июня, в доме № 2 «а». Ребёнок сумел открыть окно, пока родителей не было в комнате. По факту случившегося следователи СУ СКР по региону проводят процессуальную проверку. По словам жителей многоэтажки, активный ребёнок выпал, несмотря на все меры безопасности. Он сумел пододвинуть к окну пуфик, вставить ручку в окно и повернуть её. После этого ребёнок облокотился на москитную сетку и вылетел на ней на клумбу. «Скорая» доставила малыша в больницу. Врачи осмотрели ребёнка и установили, что угрозы для его жизни нет. От серьёзных травм уберегла сетка и клумба. — По факту падения ребёнка проводится доследственная проверка, в ходе которой будет выполнен весь комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, — рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в региональном СУ СКР. Воронежские следователи после каждого падения ребёнка из окна обращаются к родителям с просьбой более внимательно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Необходимо отодвинуть от окон мебель, чтобы ребёнок не мог свободно залезть на подоконник. Более того, на москитные сетки рассчитывать нельзя — они вызывают у ребёнка иллюзию безопасности, но на деле же не могут защитить от падения.
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