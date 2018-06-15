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Экс‐сотрудница детского садика в Барнауле предстанет перед судом за травлю детей
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Экс‐сотрудница детского садика в Барнауле предстанет перед судом за травлю детей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Женщина разложила под кроватями в детской спальне отраву для грызунов. В результате пострадали дети. Об этом сообщила пресс‐служба регионального СК.
Отраву в детском саду нашли двое четырехлетних детей. Малыши решили попробовать яркие шарики на вкус. Дети отравились и были госпитализированы.
Источник фото: СК  Следователи завершили расследование, направив уголовное дело в суд.
8 июня 62 ребенка и двое вожатых детского лагеря «Сосновый бор» в городе Кушве Свердловской области попали в больницу с жалобами на боль в животе, рвотой и недомоганием. Специалисты регионального Роспотребнадзора установили многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока в детском лагере.
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