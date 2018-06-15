Экс‐сотрудница детского садика в Барнауле предстанет перед судом за травлю детей

Женщина разложила под кроватями в детской спальне отраву для грызунов. В результате пострадали дети. Об этом сообщила пресс‐служба регионального СК.

Отраву в детском саду нашли двое четырехлетних детей. Малыши решили попробовать яркие шарики на вкус. Дети отравились и были госпитализированы.

Источник фото: СК Следователи завершили расследование, направив уголовное дело в суд.