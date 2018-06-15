В Барнауле экс-сотрудницу детсада будут судить за отравление детей

БАРНАУЛ, 15 июн — РИА Новости . Бывшая сотрудница детского сада в Барнауле предстанет перед судом за то, что разложила яд от грызунов в спальне дошкольного учреждения, в результате чего отравились двое детей, сообщает в пятницу СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в мае 2017 года женщина разложила под кроватями в детской спальне отраву для грызунов. «Дети, обнаружив яркие шарики, решили попробовать их. Двое четырехлетних ребят были госпитализированы с отравлением», — говорится в сообщении.

Местные власти расценили инцидент как «вопиющее безобразие». В дошкольных учреждениях региона начались проверки, а также профилактические мероприятия. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении работ и услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.