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Одаренным детям Самары будет выплачиваться стипендия 5 тыс.рублей
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Одаренным детям Самары будет выплачиваться стипендия 5 тыс.рублей 

Волга Ньюс 53 минуты назад
Постановлением администрации Самары устанавливается стипендия одаренным детям и талантливой молодежи города. Размер ежемесячного вознаграждения 5 тыс. рублей.
В списке стипендиатов 50 человек, имеющих достижения в сфере спорта и культуры.
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