Одаренным детям Самары будет выплачиваться стипендия 5 тыс.рублей

Постановлением администрации Самары устанавливается стипендия одаренным детям и талантливой молодежи города. Размер ежемесячного вознаграждения 5 тыс. рублей.

В списке стипендиатов 50 человек, имеющих достижения в сфере спорта и культуры.