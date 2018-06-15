В Красноярском крае от разорвавшегося баллона пострадала 4-летняя девочка

Двое ребенка получили ожоги от разорвавшегося баллона в Красноярском крае. Девочке 4-х лет срочно требуется кровь для переливания. Ребенка с сильными ожогами на вертолете доставили в Красноярск.

Родные пострадавшей девочки рассказывают свою историю в группе «Я живу в Красноярске» во «ВКонтакте». Все произошло вечером 14 июня в поселке Октябрьский. Дети жгли мусор в огороде. В костре каким-то образом оказался баллон и он взорвался. Старший мальчик отделался ожогами на ногах и лежит в местной больнице по месту проживания. Девочку же госпитализировали на вертолёте в Красноярск.

«Нужна помощь — любая группа крови, находится в данное время в ожоговом центре на правом берегу», — рассказывают родные. Кровь для Ушаковой Александры можно сдать в краевой больнице на Партизана Железняка.