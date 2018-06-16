Сторонники «Единой России» каждый месяц будут проводить информационные дни по безопасному интернету

Сторонники партии «Единая Россия» планируют ежемесячно проводить в регионах единый информационный день «Безопасность детей и подростков в сети интернет». Об этом сообщила пресс-служба партии со ссылкой на сопредседателя центрального координационного совета сторонников партии, депутата Госдумы Сергея Боярского.

«С. Боярский отметил регионы, которые активнее всего включились в работу по информированию родителей о безопасности детей в интернете. Среди них — Липецкая, Московская, Оренбургская области, Санкт-Петербург, республика Башкортостан. В целом, по оценкам парламентария, в ходе этой работы было охвачено почти 87 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В рамках проекта сторонников партии «Безопасный интернет» 15 июня также состоялся первый из семи ежемесячных образовательных вебинаров. «Слушателями образовательных курсов о правилах безопасного поведения в интернете стали преподаватели школ и ссузов из 85 регионов России», — отметила пресс-служба.

В первом вебинаре приняли участие свыше 1,5 тыс. слушателей. «Ожидается, что за время проведения просветительской кампании о безопасности детей и подростков в интернете онлайн-курс прослушает более 8,5 тыс. преподавателей школ и ссузов», — добавила пресс-служба.

С. Боярский отметил, что проведение разъяснительной работы при обеспечении информационной безопасности в отношении детей и подростков находится в приоритете работы сторонников партии во всех регионах. «Актуальность темы очевидна, однако для достижения результатов необходимо проводить системную работу с приглашением опытных экспертов в этой сфере», — подчеркнул он.