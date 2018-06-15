Власти Ингушетии будут развивать детский промышленный туризм

МАГАС, 15 июня. / ТАСС /. Развитие школьных экскурсий на промышленные предприятия в Ингушетии станет одним из приоритетных направлений работы республиканского комитета по туризму, уже проведен первый пилотный урок-тур на завод по розливу минеральной воды в Малгобекском районе, сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь комитета Марем Оздоева.

"Первый живой урок в рамках такого нового для нас направления, как детский промышленный туризм, мы провели совсем недавно. Около 25 детей узнали, как работает знаменитый ингушский завод «Ачалуки», который производит минеральную воду. Ребятам понравилось, было очень много вопросов о том, как и что работает", — сказала Оздоева.

По ее словам, у комитета уже есть договоренность о проведении таких уроков с тремя предприятиями — с заводом «Ачалуки», крупным республиканским молочно-мясным комплексом «Мальсагов» и садом «Гигант».

"По первому уроку мы поняли, что детям это очень интересно, они знакомятся с процессом изготовления того или иного продукта, больше узнают и может в будущем найдут себя в одной из таких профессий. Такие маленькие туры для групп из 25 детей из разных школ республики станут регулярными", — добавила Оздоева.