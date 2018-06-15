Праздник «Россия — Родина моя» провели в одной из детских садов Выхина-Жулебина

В субботу, 9 июня, в дошкольном отделении № 2 «Семицветик» школы № 1935 района Выхино-Жулебино прошел праздник «Россия — Родина моя», посвященный Дню России.

— Сперва наши воспитанники прочитали стихи. Затем в гости к ребятам на праздник пришла грустная Аленушка, которая потеряла своих друзей. Дети помогли ей отыскать друзей и все дружно продолжили веселье и игры. Мероприятие прошло торжественно и ярко, — заявил один из сотрудников школы.

По его словам, праздник закончился песней о Родине «Моя Россия». (вт)