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Праздник «Россия — Родина моя» провели в одной из детских садов Выхина-Жулебина
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Праздник «Россия — Родина моя» провели в одной из детских садов Выхина-Жулебина 

Управа района Выхино-Жулебино 3 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В субботу, 9 июня, в дошкольном отделении № 2 «Семицветик» школы № 1935 района Выхино-Жулебино прошел праздник «Россия — Родина моя», посвященный Дню России.
— Сперва наши воспитанники прочитали стихи. Затем в гости к ребятам на праздник пришла грустная Аленушка, которая потеряла своих друзей. Дети помогли ей отыскать друзей и все дружно продолжили веселье и игры. Мероприятие прошло торжественно и ярко, — заявил один из сотрудников школы.
По его словам, праздник закончился песней о Родине «Моя Россия». (вт)
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