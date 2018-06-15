Авиапарк запустил первый детский клуб Emoji

ТЦ Авиапарк объявил о запуске первой летней смены детского клуба Emoji. Об этом сообщается на сайте.

В описании клуба значится, что организаторы добавили квесты, бумажную дискотеку, английский язык и длинный список мастер-классов, чтобы сделать городской клуб для детей на целый день, пока родители на работе.

Каждый день юных участников клуба будет начинаться с танцевальной зарядки, игр с вожатыми и переходить в двухчасовые занятия английским языком с носителями и преподавателями. Английский будет проходить в клубном формате. Будет второй завтрак, обед, каждый день дети посетят две площадки наших арендаторов и примут участие в мастер-классах.

Завершением дня будут вечерние мероприятия: интеллектуальные игры, квесты выступления детей на сцене.

Клуб предназначен для детей 6 — 12 лет. Вожатые всегда сопровождают детей, на одного из них приходится не более пяти участников.