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Авиапарк запустил первый детский клуб Emoji
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Авиапарк запустил первый детский клуб Emoji 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
ТЦ Авиапарк объявил о запуске первой летней смены детского клуба Emoji. Об этом сообщается на сайте.
В описании клуба значится, что организаторы добавили квесты, бумажную дискотеку, английский язык и длинный список мастер-классов, чтобы сделать городской клуб для детей на целый день, пока родители на работе.
Каждый день юных участников клуба будет начинаться с танцевальной зарядки, игр с вожатыми и переходить в двухчасовые занятия английским языком с носителями и преподавателями. Английский будет проходить в клубном формате. Будет второй завтрак, обед, каждый день дети посетят две площадки наших арендаторов и примут участие в мастер-классах.
Завершением дня будут вечерние мероприятия: интеллектуальные игры, квесты выступления детей на сцене.
Клуб предназначен для детей 6 — 12 лет. Вожатые всегда сопровождают детей, на одного из них приходится не более пяти участников.
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