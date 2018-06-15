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В «АВИАПАРКЕ» открывается детский лагерь Emoji
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В «АВИАПАРКЕ» открывается детский лагерь Emoji 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Первая летняя смена пройдет с 18 по 29 июня.
Emoji клуб — это городской лагерь для детей 6-15 лет. В нем объединены лучшие развлечения ТЦ «АВИАПАРК»: квесты, бумажная дискотека, английский язык и мастер-классы.
Каждый день маленьких гостей будет начинаться с танцевальной зарядки, игр с вожатыми и переходить в двухчасовые занятия английским языком с носителями и преподавателями школы Skyeng.
Детей ждет второй завтрак, вкусный обед. Ребята будут ходить на детские площадки и принимать участие в творческих занятиях по робототехнике, мыловарению, рисованию на воде Эбру, рисованию нитками на гвоздях.
Дети разделятся на небольшие группы. Вожатые (один на пять детей) будут сопровождать свои группы всегда, даже во время посещения закрытых площадок.
В последний день лагеря ребята посетят город профессий Кидзанию, пройдут масштабный квест по «АВИАПАРКУ» и примут участие в церемонии закрытия смены с награждениями дипломами и бумажной дискотекой.
Подробнее о программе лагеря здесь.
Фото: пресс-служба
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