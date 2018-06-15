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В школе № 1161 дети познакомились с творчеством А. С. Пушкина
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В школе № 1161 дети познакомились с творчеством А. С. Пушкина 

Южное Бутово 3 часа назад
Фото: Южное Бутово
6 июня в школе № 1161, в корпусе № 3 прошло мероприятие, посвященное дню рождения А. С. Пушкина. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Все дети любят сказки, и воспитанники школы № 1161 не исключение. В целях знакомства детей с творчеством А. С. Пушкина, воспитания у них любви к творчеству, красоте и искусству, 6 июня прошло мероприятие, посвященные великому поэту, писателю и драматургу А. С. Пушкину. Дети читали и слушали фрагменты сказок, А. С. Пушкина и смотрели видеоролики, посвящённые его творчеству.
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