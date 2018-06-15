В Юрьев-Польском новорожденного младенца выбросили в мусорный контейнер

В Юрьев-Польском неизвестные выбросили в мусорный контейнер новорожденную девочку, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером в четверг,14 июня. Женщина, выкидывая мешок с мусором, услышала плача. Она стала осматривать контейнер и обнаружила ребенка. Малышку доставили в детскую областную клиническую больницу. Сейчас она находится в реанимации под присмотром нейрохирурга.

Пока неизвестно, кто выбросил девочку в мусорку на улице Луговая. Установлено, что ребенка родили на 34 неделе с весом 2 килограмма 248 грамм.