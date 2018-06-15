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В Юрьев-Польском новорожденного младенца выбросили в мусорный контейнер
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В Юрьев-Польском новорожденного младенца выбросили в мусорный контейнер 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В Юрьев-Польском неизвестные выбросили в мусорный контейнер новорожденную девочку, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.
Инцидент произошел вечером в четверг,14 июня. Женщина, выкидывая мешок с мусором, услышала плача. Она стала осматривать контейнер и обнаружила ребенка. Малышку доставили в детскую областную клиническую больницу. Сейчас она находится в реанимации под присмотром нейрохирурга.
Пока неизвестно, кто выбросил девочку в мусорку на улице Луговая. Установлено, что ребенка родили на 34 неделе с весом 2 килограмма 248 грамм.
Если вы владеете какой-либо информацией о матери ребенка, позвоните по телефонам: 8 (49246) 2-25-98 — Кольчугинский межрайонный следственный отдел СК России с дислокацией в Юрьев-Польском, 8 (4922) 77-81-38; 8 (49246) 2-24-49 дежурная часть МВД.
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