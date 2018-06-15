На празднике «Московское лето в Богородском» побывали москвичи

Досуговый центр «Богородское» организовал для детей района праздничную программу.

Очередной летний праздник для детей провел досуговый центр «Богородское» в прошедший четверг. Он был перенесен в помещение ввиду дождливой погоды, но, тем не менее, собрал большое количество мальчишек и девчонок, а также их родителей, бабушек и дедушек.

Насыщенную и веселую программу подготовили для москвичей организаторы праздника. В нее вошли и концерт, на котором выступили юные артисты района, и эстафеты, и креативные мастер-классы, и конкурсы, и еще множество увлекательных вещей.

А по окончании праздничного мероприятия каждый участник программы получил памятный подарок-приз.