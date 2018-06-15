Ещё
На празднике «Московское лето в Богородском» побывали москвичи
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

На празднике «Московское лето в Богородском» побывали москвичи 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Досуговый центр «Богородское» организовал для детей района праздничную программу.
Очередной летний праздник для детей провел досуговый центр «Богородское» в прошедший четверг. Он был перенесен в помещение ввиду дождливой погоды, но, тем не менее, собрал большое количество мальчишек и девчонок, а также их родителей, бабушек и дедушек.
Насыщенную и веселую программу подготовили для москвичей организаторы праздника. В нее вошли и концерт, на котором выступили юные артисты района, и эстафеты, и креативные мастер-классы, и конкурсы, и еще множество увлекательных вещей.
А по окончании праздничного мероприятия каждый участник программы получил памятный подарок-приз.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Детворе объяснили, что же такое тень «Кошачью планету» посетили школьники Песни «Смуглянка» и «Катюша» прозвучали на Погонном проезде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику4
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»5
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура4
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть3
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:59
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Кино
06:06
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»
ТВ
05:40
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть
ТВ
05:38
Звезды, которые любят повязать
Кино
01:28
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура
Концерты
11:23
Звезды, которые любят поскандалить
Кино
04:38
Смешные нелепости в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение