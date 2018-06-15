Романсы XIX века вспомнили измайловские школьники

В городском летнем лагере на базе ЦСПСиД «Измайлово» прошла викторина, которая была посвящена Дню рождения А. С. Пушкина.

Дети, отдыхающие в городском лагере «Московская смена» на базе Центра социальной помощи семьи и детям «Измайлово», весело отпраздновали на минувшей неделе день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Вместе с вожатыми школьники вспомнили его стихи и сказки, приняли участие в викторинах и конкурсах, в разгадывании кроссвордов. Мальчики и девочки соревновались в знании романов и пьес, написанных в начале XIX века, но продолжающих и по сей день оставаться интересными. Таким образом, дети и взрослые отметили день рождения Александра Пушкина.