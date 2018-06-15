В микрорайоне «Рождественский» под Воронежем построят детский сад

Дошкольное учреждение сможет принять 220 детей. В микрорайоне «Рождественский» построят детский сад. Подготовительные работы по возведению дошкольного учреждения уже начались, сообщили представители компании-застройщика «ВИТ-СТРОЙ» в пятницу, 15 мая. Сад сможет принять 220 детей в возрасте от двух лет. Уже к 2020 году это позволить обеспечить местами в детских садах всех малышей, живущих в «Рождественском» и прилегающих к Ямному сёлах. В компании отмечают, что на решение о покупке той или иной квартиры влияет не только её качество, но и жилая среда жилого комплекса. Особое внимание новосёлы обращают на сопутствующую социальную инфраструктуру. Новые микрорайоны не всегда ею обеспечены, и если с магазинами и парикмахерскими дело обстоит гораздо проще, то с образовательными учреждениями ситуация сложнее. — С моментапроектирования жилого микрорайона «Рождественский»компания уделяла вопросам инфраструктуры огромное внимание. Ни для кого не секрет, что нехватка мест в детских дошкольных учреждениях является на сегодняшний день одной из самых актуальных проблем. Как строительная компания, которая не понаслышке знает каков приток молодых семей в строящийся микрорайон или жилой комплекс, можем сказать, что первостепенным вопросом является вопрос наличия детских образовательных учреждений. Одной из причин, по которой молодые семьиотказываются проживать в том или ином районе, является отсутствие детского сада, — отмечает директор обособленного подразделения инвестиционно-строительнойкомпании «ВИТ-СТРОЙ» Лариса Соболева.

На сегодняшний день в рядом с ЖК «Рождественский», в Яменском сельском поселении, работает единственный детский сад, обслуживающий фактически три села. В нем всего лишь 115 мест и рассчитан он на детей с трёх лет. По данным на начало 2017 года, на очереди в детский сад в районеуже стояло 280 детей. С развитием микрорайона «Рождественский» эта проблема стала более острой, так как большинство жильцов — это молодые семьи с маленькими детьми. Компания «ВИТ-СТРОЙ»обратилась в департамент строительной политики с инициативой о строительстве детского сада на территории микрорайона, выделив безвозмездно участок под строительство и оплатив проектную документацию. Согласование длилось в течение года и в конце 2017 года типовой проект строительства детского сада в микрорайоне «Рождественский» включили в федеральную программу «Жилище». Строительство начнётся уже в июне 2018 года. Детский сад будет рассчитан на 220 мест постоянного пребывания для детей в возрасте от двух лет. В трехэтажном зданиибудут располагаться игровые и музыкальные комнаты, спальни, столовые, комнаты для обучения и творческих занятий, спортивный зал с современным спортивным инвентарём. Проектом предусмотрена максимальная безопасность икомплексное благоустройствоприлегающей территории детского сада, на которойрасполагаютсягрупповые площадки для прогулок с теневыми навесами и игровым оборудованием для каждой группы детей. Встать на очередь можно уже сейчас в МФЦ, расположенном по адресу:Воронежская область, Рамонский район, село Ямное, Советская улица, 2д, в администрации Яменского сельского поселения, а также через портал Госуслуг.