В Тюменской области более 100 воспитанников школьного лагеря познакомились с Капитаном Помогайкиным

Встреча главного героя детского сайта Тюменской полиции с детьми состоялась на территории омутинской школы № 2. Более 100 мальчиков и девочек летнего лагеря познакомились с капитаном Помогайкиным и его коллегами из пресс-службы УМВД России по Тюменской области.

Учитывая возраст ребят, гости рассказали о правилах безопасного поведения в период летних каникул. Основной акцент сделан на понятии «незнакомец». Полицейские рассказали куда звонить, если в дом пытается войти неизвестный человек, как себя вести, если чужой на улице схватил ребенка за руку и как правильно отказаться от предложенной сладости в парке. Полицейские не только рассказали о данных примерах, но и проиграли все ситуации с детьми. По мнению взрослых, педагогов и гостей именно такой формат помогает ребенку лучше запомнить правила личной безопасности.

Воспитанники пришкольного лагеря узнали о детском сайте Тюменской полиции, где для них сотрудники пресс-службы и Капитан Помогайкин размещает полезную информацию, которая поможет им сориентироваться в нестандартных ситуациях.

В конце мероприятия все ребята получили от гостей памятки «Безопасный Интернет» и «Безопасное селфи».