СК проверит обстоятельства травмирования ребенка в рязанском детсаду

Следователи СУ СК России по Рязанской области организовали доследственную проверку по размещенной в интернете информации о травмировании на прогулке воспитанницы одного из рязанских детских садов, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки следователи установят обстоятельства произошедшего, проверят деятельность лиц, ответственных за безопасность детей, и дадут правовую оценку их действиям (бездействию). По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.