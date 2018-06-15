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СК проверит обстоятельства травмирования ребенка в рязанском детсаду
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СК проверит обстоятельства травмирования ребенка в рязанском детсаду 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Следователи СУ СК России по Рязанской области организовали доследственную проверку по размещенной в интернете информации о травмировании на прогулке воспитанницы одного из рязанских детских садов, сообщает пресс-служба ведомства.
Во время проверки следователи установят обстоятельства произошедшего, проверят деятельность лиц, ответственных за безопасность детей, и дадут правовую оценку их действиям (бездействию). По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.
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