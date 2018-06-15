Суд в Оренбурге взыскал с детсада 150 тыс. рублей в пользу ошпарившегося кипятком мальчика

МОСКВА, 15 июня. / ТАСС /. Оренбургский областной суд взыскал с детсада 150 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу двухлетнего мальчика, который по вине воспитателя и его помощника ошпарился кипятком. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба суда.

"Судебная коллегия пришла к выводу, что вред здоровью … [ребенка] был причинен во время образовательного процесса по вине воспитателя и ее помощника, которые были привлечены к дисциплинарной ответственности. Оренбургский областной суд постановил взыскать с детского сада в пользу воспитанника 150 000 рублей", — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в мае 2017 года двухлетний мальчик, оставшись в детсаду без присмотра воспитателя, ошпарился, натолкнувшись на помощника воспитателя, в руках у которой был чайник с кипятком. В результате малыш получил термические ожоги, ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

В пресс-службе отмечают, что при недостаточности средств у детского сада «недостающая сумма будет взыскана в субсидиарном порядке с администрации муниципалитета».