Ещё
В Тольятти пропал 15-летний мальчик
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

В Тольятти пропал 15-летний мальчик 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Полицейские проверяют места, где может находиться мальчик
Сотрудники полиции просят жителей Самарской области помочь в поисках пропавшего ребенка. 10 июня 15-летний подросток ушел из социального заведения, расположенного в Комсомольском районе, и до настоящего времени его местонахождении неизвестно.
— На вид мальчику 14 лет, рост — 160 см. Он худощавого телосложения. В день исчезновения ребенок был одет в синие джинсы, черную куртку, серо-зеленую футболку, — сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.
Всех, кто что-либо знает о том, где мальчик может находиться, или видел его, просят звонить в тольяттинскую полицию. Фото пропавшего ребенка опубликовали на сайте Главка.
63.ru: последние новости
В Крутых Ключах появится новый детский сад Стало известно, во сколько на площади Куйбышева выступят «ДДТ» и «Чайф» На пересечении улиц Полевой и Галактионовской в Самаре установили металлическую рыбу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику4
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»5
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура4
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть3
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:59
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Кино
06:06
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»
ТВ
05:40
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть
ТВ
05:38
Звезды, которые любят повязать
Кино
01:28
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура
Концерты
11:23
Звезды, которые любят поскандалить
Кино
04:38
Смешные нелепости в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение