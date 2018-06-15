В Тольятти пропал 15-летний мальчик

Полицейские проверяют места, где может находиться мальчик

Сотрудники полиции просят жителей Самарской области помочь в поисках пропавшего ребенка. 10 июня 15-летний подросток ушел из социального заведения, расположенного в Комсомольском районе, и до настоящего времени его местонахождении неизвестно.

— На вид мальчику 14 лет, рост — 160 см. Он худощавого телосложения. В день исчезновения ребенок был одет в синие джинсы, черную куртку, серо-зеленую футболку, — сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Всех, кто что-либо знает о том, где мальчик может находиться, или видел его, просят звонить в тольяттинскую полицию. Фото пропавшего ребенка опубликовали на сайте Главка.