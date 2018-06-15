В Госдуме предложили создать федеральную программу развития детского отдыха

"В настоящее время важна разработка комплексных мер поддержки детского отдыха, ремонта и создания в регионах и муниципалитетах соответствующей инфраструктуры, чтобы, объединив средства бюджетов всех уровней, на новый качественный уровень вывести детский отдых. При этом программа может носить долгосрочный характер и, учитывая реальные потребности и возможности регионов и Федерации, стать важным элементом комплексной работы государства в части защиты прав детей и создания условий для их развития ", — сказал Кувшинова РИА Новости, уточнив, что соответствующее обращение она направила в адрес министерства просвещения и Минфина.

Политик отметила необходимость финансирования ремонта и строительства соответствующих объектов из разных источников на условиях софинансирования, так как исключительно средств региональных и муниципальных бюджетов на практике оказывается недостаточно. При этом детские лагеря смогли бы предоставлять качественный отдых, соответствующий всем современным стандартам, полагает депутат.

"Обращения жителей, родителей, педагогов и стали основой для направления предложения в адрес профильных министерств. Нам важно как обеспечить безопасный отдых нашим детям летом, так и создать комфортные условия для их проживания, создать современную, качественную инфраструктуру для развития детского потенциала не только в школах, но и в рамках летнего отдыха", — пояснила парламентарий.

Много детей в летние каникулы проводят в различных оздоровительных лагерях, однако, по словам депутата, если федеральные лагеря, такие как ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек», отремонтированы, имеют всю необходимую инфраструктуру, то в региональных и муниципальных детских оздоровительных лагерях необходим ремонт и обновление.