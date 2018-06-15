Ещё
В Госдуме предложили создать федеральную программу развития детского отдыха
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

В Госдуме предложили создать федеральную программу развития детского отдыха 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Член Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова (ЕР) предложила министерству просвещения и Минфину создать федеральную программу развития детского отдыха.
"В настоящее время важна разработка комплексных мер поддержки детского отдыха, ремонта и создания в регионах и муниципалитетах соответствующей инфраструктуры, чтобы, объединив средства бюджетов всех уровней, на новый качественный уровень вывести детский отдых. При этом программа может носить долгосрочный характер и, учитывая реальные потребности и возможности регионов и Федерации, стать важным элементом комплексной работы государства в части защиты прав детей и создания условий для их развития ", — сказал Кувшинова РИА Новости, уточнив, что соответствующее обращение она направила в адрес министерства просвещения и Минфина.
Политик отметила необходимость финансирования ремонта и строительства соответствующих объектов из разных источников на условиях софинансирования, так как исключительно средств региональных и муниципальных бюджетов на практике оказывается недостаточно. При этом детские лагеря смогли бы предоставлять качественный отдых, соответствующий всем современным стандартам, полагает депутат.
"Обращения жителей, родителей, педагогов и стали основой для направления предложения в адрес профильных министерств. Нам важно как обеспечить безопасный отдых нашим детям летом, так и создать комфортные условия для их проживания, создать современную, качественную инфраструктуру для развития детского потенциала не только в школах, но и в рамках летнего отдыха", — пояснила парламентарий.
Много детей в летние каникулы проводят в различных оздоровительных лагерях, однако, по словам депутата, если федеральные лагеря, такие как ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек», отремонтированы, имеют всю необходимую инфраструктуру, то в региональных и муниципальных детских оздоровительных лагерях необходим ремонт и обновление.
Последние новости
Испытатель космической техники развеяла мифы о полете Терешковой Спала с глаз пелена: ЧМ заставил Америку взглянуть на Россию по-новому Трамп на G7 объяснил, почему Крым российский
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику4
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»5
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура4
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть3
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:59
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Кино
06:06
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»
ТВ
05:40
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть
ТВ
05:38
Звезды, которые любят повязать
Кино
01:28
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура
Концерты
11:23
Звезды, которые любят поскандалить
Кино
04:38
Смешные нелепости в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение