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Посты из прошлого, или Как выглядел бы «Инстаграм» советского артековца
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Посты из прошлого, или Как выглядел бы «Инстаграм» советского артековца
Sputnik Узбекистан
1 час назад
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Фото:
Sputnik Узбекистан
Специально ко дню рождения первой детской пионерской здравницы в СССР и в мире
Sputnik
подготовил фотоленту, в которой покажет, как мог бы выглядеть «Инстаграм» советского артековца.
Источник: Sputnik Эстония.
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