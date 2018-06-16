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Посты из прошлого, или Как выглядел бы «Инстаграм» советского артековца
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Посты из прошлого, или Как выглядел бы «Инстаграм» советского артековца 

Sputnik Узбекистан 1 час назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Специально ко дню рождения первой детской пионерской здравницы в СССР и в мире Sputnik подготовил фотоленту, в которой покажет, как мог бы выглядеть «Инстаграм» советского артековца.
Источник: Sputnik Эстония.
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