В летней читальне на Башиловской поздравят пап

В летней читальне, которая развернется 17 июля возле библиотеки № 34 на Башиловской улице, проведут мастер-класс для детей, приуроченный ко Дню отца. Об этом рассказала заведующая библиотекой Ольга Измайлова.

— На мастер-классе детей научат делать с помощью пластилина и мягкой глины поздравительные открытки для пап, дедушек, — пояснила Измайлова.

Напомним, День отца — ежегодный праздник, отмечаемый во многих странах.

Начало в 12.00. Вход свободный, приглашаются все желающие. Адрес библиотеки: ул. Башиловская, д. 3. (мю)