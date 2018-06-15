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В летней читальне на Башиловской поздравят пап
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В летней читальне на Башиловской поздравят пап 

Управа района Савеловский города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В летней читальне, которая развернется 17 июля возле библиотеки № 34 на Башиловской улице, проведут мастер-класс для детей, приуроченный ко Дню отца. Об этом рассказала заведующая библиотекой Ольга Измайлова.
— На мастер-классе детей научат делать с помощью пластилина и мягкой глины поздравительные открытки для пап, дедушек, — пояснила Измайлова.
Напомним, День отца — ежегодный праздник, отмечаемый во многих странах.
Начало в 12.00. Вход свободный, приглашаются все желающие. Адрес библиотеки: ул. Башиловская, д. 3. (мю)
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