Сотрудники УМВД России на комплексе «Байконур» провели акцию «Здоровье — твоё богатство» в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания, работающих на базе образовательных учреждений города и Комплексного центра социального обслуживания населения. Цель акции — профилактика употребления алкоголя, табакокурения и наркомании среди несовершеннолетних, профилактика детского травматизма, пропаганда здорового образа жизни и правовое информирование. В рамках мероприятия сотрудниками полиции были проведены лекции и беседы, в ходе которых ребятам рассказали о видах наркотических средств, признаках и последствиях их употребления, о пагубном воздействии на организм человека. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ребятами спортивные соревнования, рассказали о пользе здорового образа жизни, об основных правилах безопасности на улице и дома, напомнили о правилах дорожного движения и о мерах личной безопасности при использовании средств передвижения. В заключение мероприятия стражи правопорядка раздали подросткам тематические памятки и листовки. Воспитанники лагерей поблагодарили полицейских за интересную встречу и пообещали соблюдать рекомендации. В акции приняли участие более 150 человек.