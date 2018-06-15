Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

В Тюменской области более 100 воспитанников школьного лагеря познакомились с Капитаном Помогайкиным

В Армянске полицейские в короткие сроки нашли пропавшего мальчика

В Смоленской области полицейские напоминают детям об основах безопасного поведения во время летних каникул