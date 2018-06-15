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Полицейские УМВД России на комплексе «Байконур» провели акцию «Здоровье — твоё богатство» в детских летних лагерях
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Полицейские УМВД России на комплексе «Байконур» провели акцию «Здоровье — твоё богатство» в детских летних лагерях 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 41 минуту назад
Сотрудники УМВД России на комплексе «Байконур» провели акцию «Здоровье — твоё богатство» в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания, работающих на базе образовательных учреждений города и Комплексного центра социального обслуживания населения. Цель акции — профилактика употребления алкоголя, табакокурения и наркомании среди несовершеннолетних, профилактика детского травматизма, пропаганда здорового образа жизни и правовое информирование. В рамках мероприятия сотрудниками полиции были проведены лекции и беседы, в ходе которых ребятам рассказали о видах наркотических средств, признаках и последствиях их употребления, о пагубном воздействии на организм человека. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ребятами спортивные соревнования, рассказали о пользе здорового образа жизни, об основных правилах безопасности на улице и дома, напомнили о правилах дорожного движения и о мерах личной безопасности при использовании средств передвижения. В заключение мероприятия стражи правопорядка раздали подросткам тематические памятки и листовки. Воспитанники лагерей поблагодарили полицейских за интересную встречу и пообещали соблюдать рекомендации. В акции приняли участие более 150 человек.
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