Школьники встретились с сотрудниками полиции Южного округа

Профилактические беседы со школьниками из детских лагерей были организованы сотрудниками полиции Южного округа на базе центра социальной помощи семье и детям «Берегиня» 14 июня.

Проводили урок капитан полиции Татьяна Ряснова и подполковник полиции Лариса Башмакова. Присутствовали на встрече приблизительно 40 учеников района.

Школьникам рассказали о мерах ответственности за правонарушения, поднимались вопросы действий при обнаружении предметов, предоставляющих угрозу для окружающих. Обсудили со школьниками и правила поведения на дороге, месте повышенной опасности.

Сотрудники полиции считают важным проводить профилактические беседы, которые позволяют упреждать правонарушения с раннего возраста. Таким образом, хорошей возможностью для общения со школьниками являются детские лагеря.

Фото: сайт ГУ МВД по городу Москве.