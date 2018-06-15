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Школьники встретились с сотрудниками полиции Южного округа
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Школьники встретились с сотрудниками полиции Южного округа 

Управа района Нагатинский затон 2 часа назад
Фото: Нагатинский затон
Профилактические беседы со школьниками из детских лагерей были организованы сотрудниками полиции Южного округа на базе центра социальной помощи семье и детям «Берегиня» 14 июня.
Проводили урок капитан полиции Татьяна Ряснова и подполковник полиции Лариса Башмакова. Присутствовали на встрече приблизительно 40 учеников района.
Школьникам рассказали о мерах ответственности за правонарушения, поднимались вопросы действий при обнаружении предметов, предоставляющих угрозу для окружающих. Обсудили со школьниками и правила поведения на дороге, месте повышенной опасности.
Сотрудники полиции считают важным проводить профилактические беседы, которые позволяют упреждать правонарушения с раннего возраста. Таким образом, хорошей возможностью для общения со школьниками являются детские лагеря.
Фото: сайт ГУ МВД по городу Москве.
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