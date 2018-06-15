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На выездном мероприятии Центра «Гелиос» ребят учили делать игрушки
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На выездном мероприятии Центра «Гелиос» ребят учили делать игрушки 

Вестник Бутова 27 минут назад
Фото: Вестник Бутова
Работники Центра «Гелиос» (филиал «Северное Бутово») провели выездное мероприятие на детской площадке дома 10 по бульвару Дмитрия Донского. Это мероприятие прошло в среду, 13 июня.
Специалисты «Гелиоса» научили ребят делать игрушку «Вертушка» из подручных материлов. Также детвора проверила свою меткость при помощи кольцеброса, ребята постарше играли в бадминтон.
В свою очередь, мамы и папы ребят получили экспресс-консультации по вопросам воспитания, мерам социальной поддержки, а также по программе летнего отдыха школьников «Московская смена-2018».
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