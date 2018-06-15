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В «ЕР» направили в Минкультуры предложения по стандартизации реестров туристических маршрутов для детей
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В «ЕР» направили в Минкультуры предложения по стандартизации реестров туристических маршрутов для детей 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева направила в министерство культуры РФ предложения по единому стандарту размещения информации о туристических маршрутах для детей в регионах. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Мною было направлено официальное обращение в Минкультуры с просьбой рассмотреть наши предложения по стандартизации реестров туристических маршрутов с рекомендациями указывать при их ведении аспекты безопасности — возрастные ограничения, опасные участки и категории сложности. Кроме того, считаем, что в реестрах должны быть приведены данные о культурных объектах показа на маршруте», — сообщила О. Окунева.
По ее словам, на данный момент только 17 регионов опубликовали на своих сайтах списки рекомендуемых туристических маршрутов для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления. «Всего в региональные реестры попало чуть менее 900 маршрутов для детей. В 17 регионах есть информация о том, что списки туристических маршрутов только формируются, а в 51 субъекте такие данные отсутствуют. Кроме того, в большинстве регионов не учитываются аспекты безопасности детей», — добавила депутат.
Она также сообщила, что среди опубликованных реестров отсутствует единый формат описания маршрутов, регионы приводят различные параметры: протяженность, продолжительность, место нахождения, тип экскурсии, тематика маршрута, объекты показа, краеведческая значимость и др. «Отдельно отмечу, что только в пяти регионах приведены такие необходимые для безопасности детей данные, как категория сложности, опасные участки маршрута и возрастные ограничения. Также в ходе мониторинга было установлено, что отсутствует информация по маршрутам для детей с ограниченными возможностями здоровья», — отметила координатор партпроекта.
Как сообщает пресс-служба, партпроект «Крепкая семья» провел мониторинг региональных сайтов по ведению реестра туристических маршрутов для детей в регионах России. В ходе мониторинга выяснилось, что большинство регионов используют разные параметры для описания рекомендуемых туристических маршрутов для детей, реестры отличаются по формату ведения.
В апреле 2018 г. был принят закон, обязывающий региональные правительства публиковать на своих сайтах списки рекомендуемых туристических маршрутов для детей.
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