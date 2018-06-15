Фантастических животных «оживляли» на бумаге ребята на площадках «Города детства»

Детективный квест и красочный «урок» на открытом воздухе провели сегодня для ребят на площадках проекта «Город детства». На площади Чайковского развернулся большой пленэр. Мастер-класс дали ребятам воспитанники художественной школы.

Малыши, только учатся правильно держать в руках карандаши и подбирать цвета. Впрочем, сегодня, чем необычнее гамма — тем лучше. Задача — нарисовать невиданных персонажей из своих фантазий и снов. Из-под «пера» малышей выходят удивительные пегасы, зайцы с четырьмя ушами. А у Артема на белом листе — змея — красная и с крыльями.

«Я нарисовал змею, потому что мне нравятся эти животные. Они очень красивые. Красных змей я тоже видел в своих снах», — рассказал участник проекта «Город детства» Артем.

Интерес детей к такому занятию неслучаен. Ольга — преподаватель художественной школы, кроме того, несколько сезонов подряд работала на площадках «Города детства» и знает, как увлечь детей.

«В этом возрасте самое главное, чтобы у детей развивались фантазия и воображение, и тогда у них будет потребность научиться технике рисования. Когда сформируется внутренний образ, они будут знать, для чего им нужна техника. Поэтому в младшем школьном возрасте упор делается на развитие фантазии, воображения, поэтому мы такое задание и придумали — нарисовать фантастическое животное», — пояснила преподаватель художественной школы Ольга Авдонина.

Увлекательные занятия для ребят в «Городе детства» проходят ежедневно с 11 до 14 часов. Успевают не только поиграть в подвижные игры, но и научиться чему-то новому. Квесты и мастер-классы — в программе каждую неделю, которые, кстати, здесь тематические. Каждая неделя посвящена определенной теме. Сейчас — квестам и творчеству. Впереди — неделя государственности, которую приурочат к Дню России и Дню памяти и скорби.

«Мы прививаем любовь детей к нашей Родине, проводим различные квесты на патриотическую тематику, знакомим с символикой флага, герба, задаем различные вопросы по истории страны. А сегодня у ребят есть возможность научиться рисовать», — прокомментировал педагог площадки «Город детства» Константин Беляев

Приходят сюда и некоторые родители. Мария приводит на площадки «Город детства» своих детей уже несколько лет, ребята заводят друзей и старших товарищей — вожатых.

«К некоторым вожатым дети просто бегут. И мне самой интересно с ними общаться, в играх поучаствовать», — поделилась мама участника проекта «Город детства» Мария Таймишина.

Интересно сегодня и на площадке на ул. Дальней, 22 в. Ребята смогли почувствовать себя Шерлоками, разгадывая задания квеста — детектива. Всего предстояло пройти четыре задания — интеллектуальные, где требуется детская сообразительность, и спортивные, в которых проверили силу и ловкость.

«Мы думаем, что это очень интересно детям, потому что квест познавательный, здесь развивается и логика, и инициативность ребят. Квест разрабатывала с педагогом, какие-то задания мы брали в интернете, что-то придумали сами. Такие игры проводятся обычно в рамках загородного лагеря, там пространства больше, а у нас только детская площадка, поэтому пришлось подкорректировать задания», — рассказала вожатая площадки проекта «Город детства» Александра Маркова

Пусть не загородный и не лагерь, но на площадках «Города детства» ребята тоже находят себе друзей. И после окончания сезона продолжают дружить. Всего в июне в разных микрорайонах Вологды открыто 20 площадок социального проекта. В июле и августе будет работать 30 игровых городков.