Квесты и художественные пленэры проходят на площадках проекта «Город детства»

Детективный квест и занятие по рисованию провели сегодня для ребят на площадках проекта «Город детства». На площади Чайковского развернулся пленэр. Мастер-класс дали ребятам педагог и воспитанники художественной школы.

Задача — нарисовать невиданных персонажей из своих фантазий и снов. Дети изобразили удивительных пегасов, зайцев и других необычных героев. Интерес детей к такому занятию неслучаен. Ольга Авдеева — преподаватель художественной школы — несколько сезонов подряд работала на площадках «Города детства» и знает, как увлечь детей.

«В этом возрасте самое главное, чтобы у детей развивались фантазия и воображение, и тогда у них будет потребность научиться технике рисования. Когда сформируется внутренний образ, они будут знать, для чего им нужна техника. Поэтому в младшем школьном возрасте упор делается на развитие фантазии, воображения, поэтому мы такое задание и придумали — нарисовать фантастическое животное», — пояснила преподаватель художественной школы Ольга Авдонина.

Увлекательные занятия для ребят в «Городе детства» проходят ежедневно с 11 до 14 часов. Успевают не только поиграть в подвижные игры, но и научиться чему-то новому. Квесты и мастер-классы — в программе каждую неделю. Все они посвящены определенной теме. Сейчас — квестам и творчеству, впереди — неделя государственности, которую приурочат к Дню России и Дню памяти и скорби.

«Мы прививаем любовь детей к нашей Родине, проводим различные квесты на патриотическую тематику, знакомим с символикой флага, герба, задаем различные вопросы по истории страны. А сегодня у ребят есть возможность научиться рисовать», — рассказал педагог площадки «Город детства» Константин Беляев

А на площадке на ул. Дальней, 22 в ребята смогли почувствовать себя Шерлоками, разгадывая задания квеста — детектива. Всего предстояло выполнить четыре задания — интеллектуальные, где требуется детская сообразительность, и спортивные, в которых проверили силу и ловкость.

«Мы думаем, что это очень интересно детям, потому что квест познавательный, здесь развивается и логика, и инициативность ребят. Квест разрабатывала с педагогом, какие-то задания мы брали в интернете, что-то придумали сами. Такие игры проводятся обычно в рамках загородного лагеря, там пространства больше, а у нас только детская площадка, поэтому пришлось подкорректировать задания», — рассказала вожатая площадки проекта «Город детства» Александра Маркова