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В Москве прошло первое заседание родительского клуба «Школа самопомощи»
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В Москве прошло первое заседание родительского клуба «Школа самопомощи» 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Заседание клуба стало частью программы «Вместе к нормализации жизни» Благотворительного фонда «САРОВ». Инициатива создания такого клуба принадлежит специалистам Службы сопровождения семьи и ребёнка. Эту инициативу поддержали мамы и папы ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Цель создания родительского клуба — активизация ресурса самопомощи семьи при взаимодействии с профессионалами.
Тематика заседаний клуба определяется в процессе проведения индивидуальных мастер-классов и консультаций родителей. Выбираются наиболее актуальные проблемы и часто возникающие вопросы. Варианты программы заседаний обсуждаются вместе с родителями.
На первом заседании клуба с родителями общались специалисты, связанные с реализацией программы «Вместе к нормализации жизни», а также сотрудники Региональной общественной организации «Контакт», Центра «Семья», Центра социальной помощи семьям и детям «Диалог», а также Центра социальной помощи семьям и детям Департамента образования Москвы.
Темой нынешнего заседания стал выбор дошкольного учреждения и школы для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья для получения им качественного образования.
Руководитель программы «Вместе к нормализации жизни» Марьяна Соколова напомнила родителям, что необучаемых детей нет и право на качественное дошкольное и школьное образование есть абсолютно у всех. Говорилось и о том, что мамам и папам ребят с ограниченными возможностями здоровья важно знать Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ОВЗ и Концепцию развития ранней помощи в Российской Федерации до 2020 года.
От обсуждения общих вопросов члены и гости клуба перешли к частным случаям. Изменив формат заседания, его участники разделились на мини-группы, в которых искали пути решения вопросов для каждой конкретной семьи.
Завершилось заседание «открытым микрофоном», где желающие могли подвести свой личный итог участия в мероприятии и поблагодарить консультантов и организаторов заседания.
Все участники сошлись во мнении, что у родителей появилась ещё одна площадка для личного общения и обмена опытом в развитии детей. А, значит, возрастёт правовая грамотность и семьи начнут сами выбирать условия получения образования особенного ребёнка.
Напомним: благотворительный фонд «САРОВ» был основан в 2011 году с целью содействия повышению качества жизни населения России. Деятельность фонда основывается на православных понятиях морали и этики.
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