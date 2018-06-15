Культурный центр «Феникс» организует развлекательную программу для детей из Хорошево-Мневников

В рамках проекта городского досуга «КультЛето» Культурный центр «Феникс» организуют развлекательную программу для детей из Хорошево-Мневников.

— 19 июня в 16.00 на бульваре Генерала Карбышева пройдет конкурс рисунка на асфальте «Оживший асфальт». На следующий день, 20 июня, в 16.00 там же состоится спортивное мероприятие «Праздник каждый день», а 24 июня запланирован арт-пленэр «Картонное счастье», который начнется в 13.00. Кроме того, в Серебряном бору 21 июня в 12.00 будет проведен экологический квест, — сообщили в пресс-службе Культурного центра «Феникс».

Участие во всех мероприятиях бесплатное. Телефон для справок: 8 (499) 193-54-08.

Напомним, проект «КультЛето» стартовал в прошлом году, тогда в нем приняли участие более 200 культурных центров. Для детей и подростков работали более 1,5 тысяч платных и бесплатных секций.

(ап)