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Культурный центр «Феникс» организует развлекательную программу для детей из Хорошево-Мневников
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Культурный центр «Феникс» организует развлекательную программу для детей из Хорошево-Мневников 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В рамках проекта городского досуга «КультЛето» Культурный центр «Феникс» организуют развлекательную программу для детей из Хорошево-Мневников.
— 19 июня в 16.00 на бульваре Генерала Карбышева пройдет конкурс рисунка на асфальте «Оживший асфальт». На следующий день, 20 июня, в 16.00 там же состоится спортивное мероприятие «Праздник каждый день», а 24 июня запланирован арт-пленэр «Картонное счастье», который начнется в 13.00. Кроме того, в Серебряном бору 21 июня в 12.00 будет проведен экологический квест, — сообщили в пресс-службе Культурного центра «Феникс».
Участие во всех мероприятиях бесплатное. Телефон для справок: 8 (499) 193-54-08.
Напомним, проект «КультЛето» стартовал в прошлом году, тогда в нем приняли участие более 200 культурных центров. Для детей и подростков работали более 1,5 тысяч платных и бесплатных секций.
(ап)
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