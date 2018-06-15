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Школьники из Лефортова приняли участие в общегородской памятной акции
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Школьники из Лефортова приняли участие в общегородской памятной акции 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
Участники «Московской летней смены 2018» в Лефортово 14 июня приняли участие в общегородской памятной акции по уходу за памятниками, посвящённой Дню памяти и скорби. Об этом рассказали в администрации районной школы № 1228.
— Участники помыли памятник 55-летию Победы в Великой Отечественной войне — танк Т-34, — отметили в администрации.
Напомним, что с 1 по 29 июня в районе Лефортово работает «Московская летняя смена — 2018». Это городской лагерь для детей жителей района Лефортово, где ребята могут активно проводить время под чутким руководством профессиональной команды во главе с начальником лагеря: воспитателей, педагогов дополнительного образования, поваров, организаторов мероприятий, ответственных за безопасность. (ео)
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