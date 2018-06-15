«В настоящее время дефицита полиомиелитной вакцины в регионе нет», — Минздрав

pixabay.com«В настоящее время дефицита полиомиелитной вакцины в регионе нет», — МинздравК 2019 году планируется завершить окончательный переход на вакцинацию инактивированной вакциной полиомиелита у детей. Это вызвало искусственный дефицит вакцины. По информации Минздрава России объемы моновакцины, поступившей в нашу страну, снизились в 13,6 раза с 2,3 млн доз до 169 тыс. доз.

В связи со сложившейся ситуацией, вызванной дефицитом инактивированной полиомиелитной вакцины во всех регионах Российской Федерации, Минздравом России совместно с Минпромторгом России

в срочном порядке были предприняты все необходимые организационные меры: ускорение началаимпортозамещения ИПВ в нашей стране за счет локализации производства на базе комплекса Нанолек и внесение изменений в нормативные правовые акты, позволяющие использовать пятивалентную вакцину с Полио компонентом.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, вакцинопрофилактика населению проводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». «Вакцины в рамках Календаря прививок поступают централизованно в соответствии с заявкой, утвержденной в Минздраве России», — заверили в министерстве.

Поставки инактивированной полиомиелитной вакцины в регион осуществлялись в несколько этапов:

Инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ) поступала в небольших количествах в сентябре, ноябре, декабре 2017 года в виде вакцин «Полимилекс», «Имовакс» и в составе комбинированной вакцины «Пентаксим». Данными вакцинами в первую очередь были привиты дети из групп риска (дети с иммунодефицитом, дети с онкогематологическими заболеваниями и/или длительно получающие иммуносупрессивную терапию; дети, рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией; дети с ВИЧ-инфекцией; дети, находящиеся в домах ребенка, недоношенные и маловесные дети).

В феврале 2018 года в Нижегородскую область поступило достаточное количество вакцины ИПВ, начата иммунизация детского населения по Национальному календарю с учетом временных задержек поставок.

Последняя поставка ИПВ была осуществлена 8 июня 2018 года. В целом по состоянию на начало лета в Нижегородскую область поступило 40% вакцины ИПВ от заявки на весь год, утвержденной в Минздраве РФ.

«Таким образом, в настоящее время дефицита полиомиелитной вакцины в регионе нет. Все дети прививаются в соответствии с вакцинальным календарем», — заверили в министерстве.

Вакцина от полиомиелита живая оральная (ОПВ) в 2017 году поступила в Нижегородскую область в полном объеме. В 2018 году — поставка осуществлена 08.06.2018 в объеме 50% от заявки на 2018 год, утвержденной в Минздраве РФ.