Мастер-класс по актерскому мастерству пройдет в «Меридиане»

Искусству, как и любви, все возрасты покорны. Поэтому, если ребенку нравится перевоплощаться в любимых киногероев или персонажей понравившихся книг, родителям не стоит сдерживать его творческих порывов. Специально для таких детей в ЦКИ «Меридиан» 16 июня пройдет мастер-класс «Я — юный актер!».

Профессионалы в области театрального искусства уверяют — начинать учиться актерскому мастерству можно в любом возрасте, но лучше начинать еще в детстве. Занятие проведет актриса театра, режиссер, автор замечательных постановок с участием детей и для детей, руководитель театрального кружка «Визави» Наталия Макарова

«Ряд специальных, игровых, упражнений позволит детям максимально освободиться от телесных и ментальных зажимов, вообразить себя каким-нибудь неодушевленным предметом или тем или иным животным, с оригинальными повадками и внешними особенностями», — отмечают организаторы.