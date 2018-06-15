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Мастер-класс по актерскому мастерству пройдет в «Меридиане»
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Мастер-класс по актерскому мастерству пройдет в «Меридиане» 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Искусству, как и любви, все возрасты покорны. Поэтому, если ребенку нравится перевоплощаться в любимых киногероев или персонажей понравившихся книг, родителям не стоит сдерживать его творческих порывов. Специально для таких детей в ЦКИ «Меридиан» 16 июня пройдет мастер-класс «Я — юный актер!».
Профессионалы в области театрального искусства уверяют — начинать учиться актерскому мастерству можно в любом возрасте, но лучше начинать еще в детстве. Занятие проведет актриса театра, режиссер, автор замечательных постановок с участием детей и для детей, руководитель театрального кружка «Визави» Наталия Макарова.
«Ряд специальных, игровых, упражнений позволит детям максимально освободиться от телесных и ментальных зажимов, вообразить себя каким-нибудь неодушевленным предметом или тем или иным животным, с оригинальными повадками и внешними особенностями», — отмечают организаторы.
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