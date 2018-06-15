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СК проверяет о данные девочке, сломавшей бедро в рязанском детском саду
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СК проверяет о данные девочке, сломавшей бедро в рязанском детском саду 

РИА Новости 2 часа назад
ВОРОНЕЖ, 15 июн — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о тяжелом переломе бедра девочки после удара качелей в одном из детских садов Рязани, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
Информацию о случившемся опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» мама ребенка. По ее словам, 16 мая ее дочку в детском саду №34 ударило качелями. У ребенка, как пишет мать, диагностировали «осколочный перелом бедра со смещением». Девочка почти месяц находится в больнице в гипсе и проведет в стационаре половину лета, при этом, как отмечает ее мама, врачи не дают гарантии, что кость срастется правильно.
Женщина не согласна с позицией руководства детского сада, которое, по ее словам, назвало произошедшее несчастным случаем, не связанным с образовательной деятельностью, — девочка споткнулась о качели и упала сама.
"Следственным управлением организована доследственная проверка по размещенной в сети интернет информации о травмировании на прогулке воспитанницы одного из рязанских детских садов", — говорится в сообщении СУ СК.
В ходе проверки следствие установит обстоятельства произошедшего, даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за безопасность детей.
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