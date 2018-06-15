Ещё
Спортивное мероприятие «Летняя спартакиада» среди детей пройдет в Щербинке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Спортивное мероприятие «Летняя спартакиада» среди детей пройдет в Щербинке 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Детско-юношеский центр городского округа Щербинка
Личное спортивное первенство в рамках «Летней спартакиады» пройдет среди мальчиков и девочек в Детско-юношеском центре городского округа Щербинка 19 июня.
— В состязаниях поучаствуют 37 мальчиков и девочек в возрасте от восьми до 12-ти лет. Личный зачет пройдет в виде преодоления полосы препятствий, — отметила педагог дополнительного образования в Детско-юношеском центре «Щербинка» Нина Бомбина.
Она добавила, что в ежедневную программу включили спортивные мероприятия по футболу и бадминтону в рамках летнего развлекательного игрового комплекса «Организованный досуг».
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Сотрудники музея в Щапове приступили к организации выставки Юбилей Новой Москвы в Сосенском отметили грандиозным концертом Более 60 детей из многодетных семей в Щербинке прошли диспансеризацию
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику4
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть6
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»6
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура4
Шутки в мультиках, которые поймут только взрослые
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:59
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Кино
06:06
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»
ТВ
05:40
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть
ТВ
05:38
Звезды, которые любят повязать
Кино
01:28
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура
Концерты
11:23
Звезды, которые любят поскандалить
Кино
04:38
Смешные нелепости в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение