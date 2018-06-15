Спортивное мероприятие «Летняя спартакиада» среди детей пройдет в Щербинке

Фото: Детско-юношеский центр городского округа Щербинка

Личное спортивное первенство в рамках «Летней спартакиады» пройдет среди мальчиков и девочек в Детско-юношеском центре городского округа Щербинка 19 июня.

— В состязаниях поучаствуют 37 мальчиков и девочек в возрасте от восьми до 12-ти лет. Личный зачет пройдет в виде преодоления полосы препятствий, — отметила педагог дополнительного образования в Детско-юношеском центре «Щербинка» Нина Бомбина.

Она добавила, что в ежедневную программу включили спортивные мероприятия по футболу и бадминтону в рамках летнего развлекательного игрового комплекса «Организованный досуг».