У 20 детей из лагеря в Сергиево‑Посадском районе подозревают ротавирусную инфекцию

Два десятка детей заболели в лагере «Восход» в подмосковном Сергиево-Посадском районе, у заболевших взяли анализы для проверки на ротавирусную инфекцию, сообщила РИАМО в пятницу начальник отдела продаж РКК «Энергия» Елена Лямкина.

Ранее один из родителей сообщил РИАМО, что в детском оздоровительном лагере «Восход» под Сергиевым Посадом, который принадлежит РКК «Энергия», произошло массовое заболевание детей. У ребят наблюдается температура, жидкий стул, рвота. От родителей требуют забрать своих детей из лагеря.

«Паники нет. Вчера действительно вспыхнуло подозрение на ротавирусную инфекцию, но причины забирать детей пока нет. Официально создали комиссию и все анализы сдали в Сергиево-Посадскую больницу», — сказала Лямкина.

Она уточнила, что в лагере находятся 315 детей, из них заболели 20 человек.

«Мы говорим забирать детей, у которых появились эти признаки (ротавирусной инфекции — ред.), другим родителям ничего такого не говорим. Ждем официальную информацию от медиков. Обещали до конца дня сообщить результаты проверки», — добавила Лямкина.