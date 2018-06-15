Ещё
«Цветочный бум» устроили в кинотеатре на Солдатской
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

«Цветочный бум» устроили в кинотеатре на Солдатской 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Сотрудники библиотеки № 122 имени Александра Грина 14 июня провели мастер-класс «Цветочный бум» для школьников, которые посещают школьные лагеря. Мероприятие проходило в кинотеатре «Спутник» на Солдатской улице.
— Все цветы — и те, что сделали дети и те, что мастерили взрослые, в итоге «взорвались» пышными красками. Взрослые решили, что теперь обязательно поделятся этим «цветочным» секретом со своими детьми и внуками. А малыши уже собираются повторить «фокус» дома, с родителями — рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
Мероприятие проходило по адресу: улица Солдатская, дом 15.
(ап)
Управа района Лефортово: последние новости
Школьники из Лефортова приняли участие в общегородской памятной акции Выпускной праздник в студии «Светлячок» провели на Энергетической Литературное крылечко ко Дню России организовали на Энергетической
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику4
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть6
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»6
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура4
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы2
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:59
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Кино
06:06
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»
ТВ
05:40
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть
ТВ
05:38
Звезды, которые любят повязать
Кино
01:28
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура
Концерты
11:23
Звезды, которые любят поскандалить
Кино
04:38
Смешные нелепости в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение