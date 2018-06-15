«Цветочный бум» устроили в кинотеатре на Солдатской 

Сотрудники библиотеки № 122 имени Александра Грина 14 июня провели мастер-класс «Цветочный бум» для школьников, которые посещают школьные лагеря. Мероприятие проходило в кинотеатре «Спутник» на Солдатской улице.
— Все цветы — и те, что сделали дети и те, что мастерили взрослые, в итоге «взорвались» пышными красками. Взрослые решили, что теперь обязательно поделятся этим «цветочным» секретом со своими детьми и внуками. А малыши уже собираются повторить «фокус» дома, с родителями — рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
Мероприятие проходило по адресу: улица Солдатская, дом 15.
(ап)