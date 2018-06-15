Костромских детей пытались накормить тухлыми яйцами

Одна из столовых Шарьинского района могла отравить детей, узнал KOSTROMA.TODAY. Там для чего-то хранили продукты с истекшим сроком годности.

По информации управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, это была плановая проверка.

Во время нее специалисты управления проверили, как в школах и детских садах соблюдают ветеринарное законодательство.

В столовой одного из учреждений было найдено 240 куриных яиц с истекшим сроком годности.

Они были изъяты и уничтожены.

Против должностного и юридического лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.