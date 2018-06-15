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Костромских детей пытались накормить тухлыми яйцами
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Костромских детей пытались накормить тухлыми яйцами 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Одна из столовых Шарьинского района могла отравить детей, узнал KOSTROMA.TODAY. Там для чего-то хранили продукты с истекшим сроком годности.
По информации управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, это была плановая проверка.
Во время нее специалисты управления проверили, как в школах и детских садах соблюдают ветеринарное законодательство.
В столовой одного из учреждений было найдено 240 куриных яиц с истекшим сроком годности.
Они были изъяты и уничтожены.
Против должностного и юридического лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.
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