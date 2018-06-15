Экскурсию по парку «Покровское-Стрешнево» совершили школьники из Аэропорта

Юные жители района Аэропорт, проводящие каникулы в центре социальной помощи семье и детям «Сокол», совершили экскурсию по парку «Покровское-Стрешнево». На самокатах и скейтах путешественники добрались до берега канала имени Москвы. Об этом рассказали в администрации центра.

— Рядом с родником «Царевна-Лебедь» дети с удивлением наблюдали за лягушками, мы также увидели белок, бобров, крыс и уток. По деревянным мосткам мы добрались до берега канала. И не зря. Ведь нам открылся замечательный вид на старинные здания Водного стадиона, — поделился один из педагогов.

В конце путешествия для детей провели интеллектуальную игру «Хорошо ли быть вежливым?». (мю)