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Экскурсию по парку «Покровское-Стрешнево» совершили школьники из Аэропорта
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Экскурсию по парку «Покровское-Стрешнево» совершили школьники из Аэропорта 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Юные жители района Аэропорт, проводящие каникулы в центре социальной помощи семье и детям «Сокол», совершили экскурсию по парку «Покровское-Стрешнево». На самокатах и скейтах путешественники добрались до берега канала имени Москвы. Об этом рассказали в администрации центра.
— Рядом с родником «Царевна-Лебедь» дети с удивлением наблюдали за лягушками, мы также увидели белок, бобров, крыс и уток. По деревянным мосткам мы добрались до берега канала. И не зря. Ведь нам открылся замечательный вид на старинные здания Водного стадиона, — поделился один из педагогов.
В конце путешествия для детей провели интеллектуальную игру «Хорошо ли быть вежливым?». (мю)
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