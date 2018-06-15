Увлекательный клубный час провели для дошкольников из Южнопортового

В отделении дошкольного образования «Солнышко» школы № 1274 имени Владимира Маяковского 9 июня прошел увлекательный клубный час в рамках летней деятельности детского сада. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Во время проведения очередного клубного часа, ребят ожидал сюрприз — встреча с карликовым ёжиком, которого они разглядывали с большим любопытством и восхищением. На спортивной площадке проходила эстафета «Весёлые старты». Также дети имели возможность создать общие картины на листах ватмана — «Детские фантазии». Желающие могли посетить дискотеку. Все дети получили заряд бодрости и хорошего настроения — отметили в администрации.

Напомним, что корпус «Солнышко» расположен по адресу: Велозаводская улица, дом 9, корпус 2.

(ап)