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Увлекательный клубный час провели для дошкольников из Южнопортового
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Увлекательный клубный час провели для дошкольников из Южнопортового 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В отделении дошкольного образования «Солнышко» школы № 1274 имени Владимира Маяковского 9 июня прошел увлекательный клубный час в рамках летней деятельности детского сада. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Во время проведения очередного клубного часа, ребят ожидал сюрприз — встреча с карликовым ёжиком, которого они разглядывали с большим любопытством и восхищением. На спортивной площадке проходила эстафета «Весёлые старты». Также дети имели возможность создать общие картины на листах ватмана — «Детские фантазии». Желающие могли посетить дискотеку. Все дети получили заряд бодрости и хорошего настроения — отметили в администрации.
Напомним, что корпус «Солнышко» расположен по адресу: Велозаводская улица, дом 9, корпус 2.
(ап)
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