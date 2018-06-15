В центре «Истоки» во 2-ом Южнопортовом проезде отметили День России

В Центре помощи семьи и детям «Истоки» прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню России. Об этом рассказала PR-специалист учреждения Наталья Келиматова

— Интересно и продуктивно прошел День России в Центре социальной помощи семье и детям «Истоки». С гордостью за свою Родину, как истинный патриот, библиотекарь рассказала детям об огромных просторах нашей необъятной страны, о народах, живущих в РФ, их быте, традициях, ремеслах и праздниках — отметила Келиматова.

Напомним, что Центр расположен по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, д. 19, корп. 1.

(ап)