В центре «Истоки» во 2-ом Южнопортовом проезде отметили День России 

В Центре помощи семьи и детям «Истоки» прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню России. Об этом рассказала PR-специалист учреждения Наталья Келиматова.
— Интересно и продуктивно прошел День России в Центре социальной помощи семье и детям «Истоки». С гордостью за свою Родину, как истинный патриот, библиотекарь рассказала детям об огромных просторах нашей необъятной страны, о народах, живущих в РФ, их быте, традициях, ремеслах и праздниках — отметила Келиматова.
Напомним, что Центр расположен по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, д. 19, корп. 1.
(ап)