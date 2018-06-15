Ещё
Открытая встреча с психологом пройдет в КЦ на Коминтерна
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Открытая встреча с психологом пройдет в КЦ на Коминтерна 

Управа района Лосиноостровский 49 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Открытая встреча с психологом пройдет в Московском многофункциональном культурном центре на улице Коминтерна на будущей неделе, 20 июня, в 18.30. Психолог, специалист в области семейных отношений Ольга Турчина поможет родителям найти общий язык с подрастающим поколением.
— Даже самый умный и образованный взрослый не всегда может найти общий язык с детьми. Иногда для наиболее грамотного построения коммуникации стоит воспользоваться услугами или хотя бы советами специалиста, — рассказали в ММКЦ. — Психолог расскажет о хитростях воспитания детей, о детских истериках и капризах, о родах, о родительстве и ответит на возникшие вопросы.
Мероприятие бесплатное, предварительно нужно записаться по телефону +7 (495) 471-45-66. Адрес ММКЦ — улица Коминтерна, д. 11/7. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
Художники уличного искусства представят свои работы на ВДНХ Фильм о молодежи покажут в «Вымпеле» 27 июня В КЦ на Коминтерна устроят праздник для детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику4
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть6
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»6
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура4
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы2
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:59
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Кино
06:06
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»
ТВ
05:40
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть
ТВ
05:38
Звезды, которые любят повязать
Кино
01:28
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура
Концерты
11:23
Звезды, которые любят поскандалить
Кино
04:38
Смешные нелепости в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение