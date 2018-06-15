Открытая встреча с психологом пройдет в КЦ на Коминтерна

Открытая встреча с психологом пройдет в Московском многофункциональном культурном центре на улице Коминтерна на будущей неделе, 20 июня, в 18.30. Психолог, специалист в области семейных отношений Ольга Турчина поможет родителям найти общий язык с подрастающим поколением.

— Даже самый умный и образованный взрослый не всегда может найти общий язык с детьми. Иногда для наиболее грамотного построения коммуникации стоит воспользоваться услугами или хотя бы советами специалиста, — рассказали в ММКЦ. — Психолог расскажет о хитростях воспитания детей, о детских истериках и капризах, о родах, о родительстве и ответит на возникшие вопросы.

Мероприятие бесплатное, предварительно нужно записаться по телефону +7 (495) 471-45-66. Адрес ММКЦ — улица Коминтерна, д. 11/7. (иб)