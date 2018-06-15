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Принципы бережливости для детских садов разработают в Рязанской области до конца года
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Принципы бережливости для детских садов разработают в Рязанской области до конца года 

ТАСС 33 минуты назад
ТАСС, 15 июня. Модель внедрения принципов бережливости в детских садах разработают в Рязанской области до конца 2018 года. Пилотными площадками для повышения качества оказания услуг стали два дошкольных учреждения в Рязани и Рыбном, сообщила ТАСС в пятницу министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.
"Детский сад №10 города Рыбное и детский сад №30 Рязани должны выработать алгоритмы, которые позволят оптимизировать процессы в детском саду. Например, уборку игрушек, системы рационализации, которые потом будут внедряться в других дошкольных учреждениях. Мы обобщим этот опыт и предоставим всем детским садам к концу года", — уточнила она.
В пилотных детсадах уже применяются указатели направления движения, цветовые кодировки, проводится стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников.
Как сообщалось ранее, губернатор Николай Любимов объявил 2018 год в Рязанской области годом «бережливого производства». Среди задач облправительства — увеличение в 2,5 раза по итогам года количества «бережливых поликлиник», а также внедрение принципов бережливости на производствах, в государственном и муниципальном управлении, бизнесе и соцсфере. Кроме того, власти планируют начать курсы «бережливого производства» в одном из техникумов. Кульминацией года в Рязанской области станет форум, который правительство области в 2018 году проведет при поддержке администрации президента РФ и госкорпорации «Росатом».
Сегодня самым успешным проектом по внедрению бережливых технологий в области являются «бережливые поликлиники», где сокращается период ожидания приема, а сами учреждения становятся удобнее для пациентов. В 2017 году в регионе было открыто 11 «бережливых поликлиник». Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в РФ с октября 2016 года совместно с Росатомом.
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