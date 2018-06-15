Почти 170 детских лагерей дневного пребывания открылись в Самаре

Работать детские лагеря будут весь июнь. Ежегодно там отдыхают порядка 13 тысяч детей. Большинство — ученики начальных классов.

Работу школьных лагерей дневного пребывания в ходе выездного заседания оценили депутаты Самарской городской думы. Они проверили столовые, комнаты отдыха. В Самаре сегодня работают 167 школьных лагерей, где отдыхают почти 13 тысяч детей. Здесь организовано трехразовое питание, оборудованы спальные места. В эти дни школы из образовательных учреждений превращаются в оздоровительные.

Работают школьные лагеря 18 дней. Затем дети смогут проводить время на специально организованных досуговых площадках по месту жительства, а также поехать отдыхать в загородный лагерь.