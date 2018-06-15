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В Роспотребнадзоре объяснили вспышку менингита в калининградском детсаду
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В Роспотребнадзоре объяснили вспышку менингита в калининградском детсаду 

Клопс.Ru 22 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
Вспышка менингита в Калининградском детском саду № 48 связана с сезонным подъемом заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 15 июня, в прямом эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказала глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура.
“Тут повлияли погодные условия, лето к нам пришло в этом году рано. Если за пять месяцев текущего года было зарегистрировано всего 26 заболевших энтеровирусной инфекцией, то за первые десять дней июня таких случаев было уже 35. Это много, болеют в основном дети, в том числе посещающие детские сады”, — сказала Бабура.
По словам главного санитарного врача, не все родители понимают опасность энтеровирусных инфекций. В ДДУ часто приводят больных детей.
“Они ставят под угрозу здоровье других малышей, потому что энтеровирусная инфекция имеет многочисленные клинические проявления, от безобидного ОРВИ до развития серозного менингита”, — пояснила глава регионального Роспотребнадзора.
Ранее «Клопс» сообщал, что в детском саду №48 в Калининграде зафиксировано несколько случаев заболевания энтеровирусной инфекцией, в частности, энтеровирусным менингитом.
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