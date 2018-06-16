Почему идеальная детская площадка — это не пластиковый замок, а бревна и камни

Конспект лекции архитектора Марии Помеловой об организации природного игрового пространства в мегаполисе.

Когда мы начинаем разговор о детских площадках, мы неизбежно приходим к разговору о месте детей в городе. Сейчас это место, как правило, выглядит так: металлический разноцветный городок или замок, размещенный на небольшой огороженной территории, застеленной пластиковым или резиновым покрытием.

«Природные материалы на современных площадках в России редкость. А жаль», — уверена соучредитель архитектурного бюро «Чехарда» Мария Помелова.

На московском фестивале «Да. Игра!» Мария прочитала лекцию под названием «Камни, бревна, бурелом и игра в природе — опасно ли это». На ней Мария рассказала, как их бюро уже три года делает крутые природные пространства, ломая стереотипы о том, какой должна быть «правильная» площадка для игры и отдыха ребенка (арт-площадки «Чехарды» есть в Казани, Москве и Московской области).

Редактор «Летидора» Ольга Гаврилова побывала на лекции и узнала, почему сейчас детям в мегаполисе важно проводить время на площадках, которые максимально сближают их с природой.

Природа уходит из города

Еще 20-25 лет назад в городе можно было найти достаточно большие островки природы, просто шагнув за порог дома — протоптанные тропинки, нескошенная трава на лужайках, природные холмики и небольшие водоемы. Теперь на месте тропинок появились асфальтовые дорожки, на лугу положили газон (в лучшем случае!), холмики и водоемы засыпали землей… Настоящую природу можно увидеть, только отправившись в лес или в парк.

Но кто из родителей пойдет туда в будние дни? Да и в выходные? К сожалению, таких энтузиастов совсем немного. Бюро «Чехарда» проводило опрос среди семей района Крылатское, живущих в десяти минутах ходьбы от парка. Родителей спрашивали, часто ли они водят туда детей на прогулку. Как правило, ответ был отрицательным. Многие говорили, что у них нет времени на длительные прогулки, а одних детей отпустить они не могут, так как это опасно.

Дети, по словам Марии, будь у них выбор, отправились бы в парк (ведь там столько свободы, можно лазить по деревьям и придумывать множество игр), но идут вместе с родителями на ближайшую детскую площадку. И что же они там находят?

Яркие цвета только раздражают

А находят они типовую металлическую конструкцию, покрашенную в красный, желтый, зеленый и оранжевый цвета, расположенную на очень скромной по размерам территории…

«Этому есть объяснение, — рассказывает Мария Помелова, — яркие цвета привлекают детей. Но одновременно с этим они раздражают их психику. Красный цвет пробуждает агрессию, оранжевый стимулирует аппетит, зеленый успокаивает… И когда все эти цвета рядом, ребенку сложно ориентироваться. Его психика не справляется с потоком информации».

По словам Марии, только природа дает человеку гармоничную цветовую картинку.

Это давно поняли проектировщики детских площадок в Скандинавских странах.

Там уже больше 30 лет уличное пространство для детей конструируют из природных материалов и стараются максимально сохранить их изначальные цвет и фактуру (или красят их только в один цвет — черный или серый). Иногда встречаются яркие вкрапления в виде отдельных деталей, элементов, но в этом есть подражание природе — ведь в ней мы не встречаем яркие цвета в больших количествах, а именно в виде небольших вкраплений.

Новое слово в проектировании детских площадок

Изучая потребности детей, наблюдая за их игрой, архитекторы «Чехарды» предложили совершенно новый вид площадок. Команда предлагает отказаться от пластика и резины в пользу дерева, песка, гравия и камней.

Вместе с отказом от современных материалов стоит избегать заранее предопределенного сюжета, который всегда есть на типовой площадке.

«Площадки-городки, которые стоят буквально в каждом дворе, часто ограничивают ребенка в фантазии.

Во что он может поиграть на такой площадке? В захват городка, в царя, который живет в замке… Площадка диктует сюжет, формирует стандартность мышления, которую мы так не хотим видеть у своих детей. Намного больше опыта ребенок получает, играя на природной площадке», — рассказывает Мария.

Архитектурное бюро, которое возглавляет Мария, предлагает отказаться от определенного сюжета и подходит к процессу конструирования максимально творчески. Их площадки наполнены природными материалами и формами, такими, как грибы, гнезда, ракушки, и не имеют четкого сценария.

«Конструкция из бревен может стать сегодня кораблем, завтра машиной, послезавтра паутиной — дети большие выдумщики и способны выдавать сотни сценариев, когда ты даешь им свободу», — уверена Мария.

Такие площадки восполняют у ребенка дефицит общения с природой и дают ему огромный импульс к развитию.

Он приходит на природную площадку не для того, чтобы просто полазить и пользоваться ей, а для того, чтобы создавать. И здесь для этого есть все необходимые условия: множество объектов разных форм и размеров, песок, вода, простор. Последнее не менее важное условие для свободной игры — детям важен масштаб, им хочется побегать, а не крутиться на маленьком клочке земли. На природной площадке архитекторы также «играют» с ландшафтом: делают небольшие холмы и организуют разноуровневую систему, которую так любят дети.

«Наш принцип — ребенок должен получать в своем пространстве вдохновение, его должно что-то подталкивать к развитию. И наши площадки как раз делают это. Ребенок приходит на них и получает не просто физическое разгрузку, но творческий пинок к придумыванию, — говорит Мария. — Мы приходим на площадку не только спуститься с горки, залезть на лестницу, но делаем тоннель из песка и воды, играем в преодоление препятствий, в капитана корабля и так далее».

Рассказывая о своих площадках, Мария не раз отметила, что они не должны полностью заменить площадки типовые.

Ведь они тоже бывают прекрасными, могут подарить ребенку множество новых образов (взять хотя бы площадки «Космос » на ВДНХ или «Маяк» в парке Горького). Единственное, дети через некоторое время устают от них.

От природы устать невозможно. Так что если родители предлагают малышам пойти на обычную площадку или полазить по деревьям и побегать по пригоркам в парке, дети выберут второй вариант.

Площадка меняется вместе с ребенком

Ребенок растет, и площадка продолжает меняться вместе с ним. Пластик и покрашенное железо могут облезать, шелушиться, ломаться — к сожалению, изменения на типовых площадках редко радуют маленьких посетителей.

Природные площадки тоже стареют, но со временем становятся только красивее.

«Дети с удовольствием следят, как меняется дерево. Сначала оно яркое, насыщенное, потом постепенно становится серым, на нем появляются рассохшиеся трещины. Камень меняется в зависимости от погоды: в ясный и жаркий день сереет, в дождь проявляет свою пористую структуру. Дерево и камень по своим тактильным ощущениям не сопоставимы с металлом и пластиком. Они живые, они дают человеку тепло и помогают перезагрузиться», — заключает Мария.

Один из вопросов, который родители часто задают архитекторам «Чехарды»: безопасны ли их площадки. Мария дает однозначный ответ: да!

Конечно, если вы приходите на такую площадку с ребенком 3-х лет, надо быть рядом, подстраховывать — делать все то же, что вы делаете на обычных площадках. Самые опасные элементы на площадках — это камни. Но Мария с уверенностью говорит, бояться их совсем не надо: «Да, упасть на камень больно, и, поверьте, дети знают об этом. Поэтому они могут устроить свою игру так, чтобы избежать опасных ситуаций».

Более того, Мария убеждена, что на детской площадке должно быть место «мягкому» экстриму, и тогда с площадки не уйдут подростки.

Разговор о подростках на площадке — отдельная тема. Но если коротко пробежаться по ней, мы увидим, что на обычной площадке ребенку старше 12 лет делать нечего. При этом он еще психологически не дорос до более большого пространства (как, например, амфитеатр), продолжает считать площадку своим местом и ищет способы развлечения на ней. Отсюда возникает множество травмоопасных и конфликтных ситуаций.

Дети забираются на башенки, прыгают с них, начинают портить оборудование, курить… Просто потому, что им нечем там заняться.

А ребенку в подростковом возрасте необходимо получать адреналин.

Что придумали в бюро «Чехарда»?

Они изначально установили на площадках более «опасные», на первый взгляд, игровые элементы. Например, бревно на высоте двух метров со скрытой системой улавливающих сетей, гнездо (плетеная конструкция из бревен) на высоте трех метров с прозрачным дном или игровой «гриб», внутри которого можно вскарабкаться на высоту 5 метров!

Ребята по своему опыту видят, что если ребенок забрался на это бревно, он уже не будет с него прыгать, потому что ему действительно страшно ион уже получил достаточную дозу адреналина. Ему больше не нужно рисковать.

При этом все придуманные «Чехардой» конструкции соответствуют ГОСТу по детскому игровому оборудованию. Секрет бюро «Чехарда» в том, что архитекторы и проектировщики сумели придумать более интересные, чем в стандартных применениях, системы страховки и эргономику конструкций, благодаря которым рамки игры для детей расширяются и, наконец, им предоставляется возможность по-настоящему рисковать в безопасном окружении.

Дети прыгают по пенькам, лазают по бревнам, устраивают на камнях пикники, строят города, взрослые отдыхают глазами, ведь на натуральные материалы просто приятно смотреть. «Чехарда» создает открытое и удобное пространство, которое помогает и детям, и взрослым стабилизироваться, восполнить дефицит общения с природой и найти новые силы на суетную городскую жизнь.

Фотографии предоставлены архитектурным бюро «Чехарда»