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Призывы для пешеходов появились на асфальте в Пудоже
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Призывы для пешеходов появились на асфальте в Пудоже 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Надпись призывает взрослых брать детей за руку перед переходом проезжей части.
Автоинспекторы и волонтеры «Лиги Добра» изготовили трафареты, по которым нанесли надписи-обращения перед «зебрами» в Пудоже, сообщили в Госавтоинспекции.
В ведомстве считают, что короткий призыв на асфальте при подходе к проезжей части «Возьми ребенка за руку» привлекает внимание прохожих. Напоминание не остается без внимания, родители берут за руку ребенка и объясняют, для чего необходимы такие меры безопасности.
По материалам: ptzgovorit.ru
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