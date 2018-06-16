Призывы для пешеходов появились на асфальте в Пудоже

Надпись призывает взрослых брать детей за руку перед переходом проезжей части.

Автоинспекторы и волонтеры «Лиги Добра» изготовили трафареты, по которым нанесли надписи-обращения перед «зебрами» в Пудоже, сообщили в Госавтоинспекции.

В ведомстве считают, что короткий призыв на асфальте при подходе к проезжей части «Возьми ребенка за руку» привлекает внимание прохожих. Напоминание не остается без внимания, родители берут за руку ребенка и объясняют, для чего необходимы такие меры безопасности.