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Сотрудники полиции в Томской области провели уникальную викторину для Правилам дорожного движения для детей в пришкольных лагерях
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Сотрудники полиции в Томской области провели уникальную викторину для Правилам дорожного движения для детей в пришкольных лагерях 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
В рамках проекта «Я в безопасности!» и профилактического мероприятия «Внимание лето!» в селе Парабель Томской области сотрудники полиции посетили пришкольные лагеря.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Анна Барсагаева в пришкольных лагерях МБОУ «Парабельская СШ им. Н. А. Образцова» и МБОУ «Парабельская гимназия» провела дополнительные занятия по правилам безопасного поведения детей на дороге. Вместе с полицейскими ребята повторили, как и где пешеходам разрешается переходить проезжую часть, как должны вести себя пассажиры и где разрешено кататься на велосипеде, а также об опасных ситуациях, возникающих на дороге.
Особое внимание стражи порядка обратили на использование световозвращающих элементов на одежде и вещах пешеходов при движении в темное время суток.
Свои знания дети закрепили в увлекательной викторине по Правилам дорожного движения, где детям нужно было объяснить правильный ответ. В завершение мероприятия детям был показан обучающий мультфильм.
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