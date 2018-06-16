Сотрудники полиции в Томской области провели уникальную викторину для Правилам дорожного движения для детей в пришкольных лагерях

В рамках проекта «Я в безопасности!» и профилактического мероприятия «Внимание лето!» в селе Парабель Томской области сотрудники полиции посетили пришкольные лагеря.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Анна Барсагаева в пришкольных лагерях МБОУ «Парабельская СШ им. Н. А. Образцова» и МБОУ «Парабельская гимназия» провела дополнительные занятия по правилам безопасного поведения детей на дороге. Вместе с полицейскими ребята повторили, как и где пешеходам разрешается переходить проезжую часть, как должны вести себя пассажиры и где разрешено кататься на велосипеде, а также об опасных ситуациях, возникающих на дороге.

Особое внимание стражи порядка обратили на использование световозвращающих элементов на одежде и вещах пешеходов при движении в темное время суток.

Свои знания дети закрепили в увлекательной викторине по Правилам дорожного движения, где детям нужно было объяснить правильный ответ. В завершение мероприятия детям был показан обучающий мультфильм.