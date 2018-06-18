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В Томской области прошел конкурс велосипедистов «Безопасное колесо — 2018»
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В Томской области прошел конкурс велосипедистов «Безопасное колесо — 2018» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В рамках проекта «Я в безопасности!» и профилактического мероприятия «Внимание — лето!» в селе Парабель состоялся настоящий праздник для детей из пришкольных лагерей Парабельского района, который организовали и провели сотрудники полиции совместно с сотрудниками Дома детского творчества Парабельского района.
После торжественной церемонии открытия началась напряженная и интересная борьба. За звание лучших велосипедистов соревновались 5 команд, состоящих из двух мальчиков и двух девочек. Участники проходили испытания на станциях: «Знатоки Правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой доврачебной помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «Вождение велосипеда в „Автогородке“, „Творческий конкурс“.
Победителем по единодушному мнению жюри была признана команда Парабельской гимназии, второе место досталось Заводской средней школе, третье место у сборной школы имени Н. А. Образцова. По окончанию все участники были поощрены памятными сувенирами и подарочными сертификатами. В напутствии полицейские пожелали детям веселого и солнечного лета.
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