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В Республике Коми для школьников прошла викторина по Правилам дорожного движения
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В Республике Коми для школьников прошла викторина по Правилам дорожного движения 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
В рамках профилактической операции «Внимание, дети!» автоинспекторы продолжают работу по профилактике детского травматизма на дорогах.
Так, в стенах МАУК «Дом развития культуры и искусства», прошел праздник для детей, посвященный безопасности на дорогах.
Мероприятие проходило в игровой форме. На первой площадке «Светофор» школьники вспоминали названия дорожных знаков, их назначение и расположение, бросая разноцветные шары в обручи.
На другой площадке сотрудники столичной ГИБДД провели обучающее занятие с использованием детских удерживающих устройств: бустера и автокресла. Школьники старались правильно пристегнуть игрушку к детскому автокреслу. Однако были и ошибки, которые они совместно с полицейскими сразу устранили.
Самым ярким и запоминающимся заданием было испытание на велосипеде. Дети выстроились в большую очередь, желая проверить свои навыки вождения двухколесным транспортом. С легкостью проехав змейку и преодолев перенос мячика с одной стойки на другую, ребята прошли все испытания.
Между заданиями для детей была организована развлекательная программа, а в конце мероприятия состоялось танцевальное шоу.
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