В Республике Коми для школьников прошла викторина по Правилам дорожного движения

В рамках профилактической операции «Внимание, дети!» автоинспекторы продолжают работу по профилактике детского травматизма на дорогах.

Так, в стенах МАУК «Дом развития культуры и искусства», прошел праздник для детей, посвященный безопасности на дорогах.

Мероприятие проходило в игровой форме. На первой площадке «Светофор» школьники вспоминали названия дорожных знаков, их назначение и расположение, бросая разноцветные шары в обручи.

На другой площадке сотрудники столичной ГИБДД провели обучающее занятие с использованием детских удерживающих устройств: бустера и автокресла. Школьники старались правильно пристегнуть игрушку к детскому автокреслу. Однако были и ошибки, которые они совместно с полицейскими сразу устранили.

Самым ярким и запоминающимся заданием было испытание на велосипеде. Дети выстроились в большую очередь, желая проверить свои навыки вождения двухколесным транспортом. С легкостью проехав змейку и преодолев перенос мячика с одной стойки на другую, ребята прошли все испытания.

Между заданиями для детей была организована развлекательная программа, а в конце мероприятия состоялось танцевальное шоу.